Так кому была выгодна ликвидация Захарченко? Евгений Ихлов

3.09.2018, 12:59

Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Недели через три главаря «ДНР» ждал отзыв в Москву.

Трогательные рассуждения о причинах отправки тов. Захарченко А.В. "в Валгаллу" (по доброму напутствию ток-шоумэна Андрей Норкина - самое место для православного чекиста), навели меня на историю с опубликованными материалами британской разведки осени 1944 года об отмене покушения на Гитлера.

Уже почти всё было готово, стало известно место секретной ставки фюрера - бронепоезд "Бранденбург".

Но, крепко подумавши, Черчилль план отменил - военные эксперты сказали, что гитлеровские импульсивные приказы значительно больше ослабляют оборону рейха, нежели возможные проблемы при выстраивании новой конфигурации власти.

Выскажу свое мнение: союзники, как известно, очень опасались того, что вермахт примет самую рациональную в тех условиях стратегию - отойдет к границам и создаст "Крепость Германия" - такую улитку, из которой выковорить его будет очень сложно.

Вот теперь подумаем, выгодно ли было Киеву устранение комического пьяницы, периодически - в назидание фрау бундесканцлерин - рассказывающего, как его воинство, пройдя Украину и Польшу, дойдет до Берлина. Тем более, что недели через три тов. Захарченко ждал отзыв в Москву...

Теперь же к власти в Донбассе ("ЛНР", как известно, с конца ноября прошлого года по сути оккупирована "ДНР", отправившей части для свержения тов. Плотницкого - кто поссорил два свободолюбивых братских этноса?) пришла долгое время опальная коалиция Ахметова - Ходаковского.

Это мне напомнило убийство министра внутренних дел фон Плеве в июле 1904 (организовывал его уже с февраля Азеф) - для замены его на куда более адекватного князя Святополк-Мирского, начавшего осенью "либеральную весну" - было прекращено преследование за публичное обсуждение дел в государстве.

Если Москва использует теракт в кафе "Сепар" как предлог для выхода из переговоров - это будет идеальным поводом для Запада понять, что никакого смягчения не будет и надо как следует вооружать Украину.

А вот если Запад узнал бы (это делается мгновенно), что это провокация Киева для торпедирования "мирного процесса", то его реакция была бы очень и очень раздраженной.

С точки зрения выбора в качестве объекта для поддержки более вменяемой политической силы...

Евгений Ихлов, «Фейсбук»