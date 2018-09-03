Глава парламента Косова выступил против обмена территорией с Сербией 3.09.2018, 13:19

Кадри Весели

Это противоречит национальным интересам страны.

Глава парламента Косова Кадри Весели заявил, что страна не намерена менять свою северную территорию на южные районы Сербии.

Об этом пишет PTC.

"Вы, возможно, недавно услышали разные разговоры о том, что Митровица (территория на севере Косова. - Ред.) может быть частью территории, которой торгуют в переговорах с Сербией. Это слухи, которые распространяют панику среди граждан. Это пророссийские голоса, просербские голоса. Mитровица - это сердце и гордость Косова", - сказал Весели.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимость Косова, провозглашенную в 2008 году. Президент Сербии Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.