«Путина в отставку!»: протесты охватили Поволжье 9 3.09.2018, 13:51

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В регионе тысячи человек вышли против повышения пенсионного возраста.

2 сентября по всей России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Самая массовая из них состоялась в Москве. По данным полиции, митинг собрал шесть тысяч человек, независимые наблюдатели насчитали около девяти тысяч, сами же организаторы заявили о ста тысячах участников. В Поволжье во всех регионах прошли свои акции. "Idel.Реалии" о том, как протестовали в регионе.

ТАТАРСТАН

КАЗАНЬ. В Казани КПРФ провела митинг против повышения пенсионного возраста. Изначально коммунисты планировали провести митинг в центре города, однако городские власти предложили перенести акцию на окраины Казани — в жилой массив Дербышки или поселок Юдино. Организаторы подали несколько исков в суд, однако в последний момент исполком Казани предложил КПРФ провести митинг в парке "Крылья Советов". Коммунисты предложение приняли и иски отозвали.

Акция 2 сентября собрала немного меньше людей, чем митинг КПРФ 28 июля. Тогда мероприятие посетили от полутора до двух с лишним тысяч человек. На этот раз коммунистам удалось собрать около от 1 до 1,5 тысячи человек.

Открыл митинг первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. "Жаль, что выступление Путина было похоже на новогоднее поздравление", — сказал Миргалимов. Он также критиковал политику Владимира Путина и Дмитрия Медведева и заявил, что российское правительство должно уйти в отставку.

НИЖНЕКАМСК. В городе акцию проводили также сторонники КПРФ. Они вышли против повышения пенсионного возраста, роста налогов, цен на бензин, роста тарифов ЖКХ, неблагополучной экологии и коммерциализации медицины.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. В Автограде вчера прошло сразу две акции против пенсионной системы — от КПРФ и от "Коммунистов России". Митинг последних собрал около 150 человек. На митинге выступил организатор акций Алексея Навального в Набережных Челнах Дмитрий Тетерин. Он раскритиковал власти и правительство, привел примеры преследования активистов силовыми структурами. Следующий за Тетериным выступающий заявил, что участникам митинга не по пути с Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако организовавшая митинг Татьяна Гурьева заступилась за сторонников оппозиционера, отметив, что "это люди с активной жизненной позицией и так же недовольные действиями властей", передает ИА "Красная Весна".

Кстати, Дмитрия Тетерина 29 августа оштрафовали на 2 тысячи рублей за публикацию во "ВКонтакте" коллажа с Владимиром Путиным.

Коммунисты из КПРФ на своей акции потребовали отставки правительства и президента России.

МАРИЙ ЭЛ

В связи с проведением дополнительных выборов ЦИК Марий Эл рекомендовал своим письмом на имя глав администраций не проводить в этот день публичные акции. Таким образом, на все заявки КПРФ были получены отказы, кроме двух мест — Волжска и Куженерского района. В последнем акция прошла еще 30 августа.

ВОЛЖСК. Во втором по величине городе республики акция собрала около 400 человек. Организаторы акции — КПРФ, однако на акцию пришли также сторонники "Справедливой России" и "Левого фронта". Собравшиеся потребовали отставки правительства и президента.

Акция в Йошкар-Оле должна пройти 15 сентября, сообщает пресс-служба Марийского рескома КПРФ.

БАШКОРТОСТАН

УФА. На митинге против пенсионной реформы в Уфе призвали не голосовать 9 сентября за "Единую Россию". Организаторы акции — КПРФ и "Левый фронт". Перед митингом коммунисты провели автопробег по городу, в котором участвовало около 20 автомашин. В самом митинге приняли участие около 400 человек. Некоторые ораторы требовали отправить в отставку президента РФ Владимира Путина, называя его одним из главных инициаторов пенсионной реформы.

Этот человек, баллотируясь в президенты, ни слова не сказал о том, что он намерен повышать пенсионный возраст. Разве стал бы кто-нибудь за него голосовать, зная это? Поэтому Путина — в отставку!

— Все маски сорваны, этот человек показал свое реальное лицо, — заявил координатор движения "Левым фронт" в Башкортостане Дмитрий Чувилин, говоря о недавнем телеобращении президента по пенсионной реформе. Этот человек, баллотируясь [в президенты], ни слова не сказал о том, что он намерен повышать пенсионный возраст. Разве стал бы кто-нибудь за него голосовать, зная это? Поэтому Путина — в отставку!

Помимо активистов КПРФ и "Левого фронта", в митинге приняли участие представители партии "Яблоко", а также троцкистской "Революционной рабочей партии".

В Башкортостане акции также прошли в Кумертау и Белебее.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРА. В Самаре прошли сразу две акции. Организаторы первой — общественное движение "Гражданская инициатива", второй — КПРФ. Первая акция собрала около четырех тысяч человек. В руках митингующие держали плакаты с текстом: "Хватит грабить народ!", "Доходы от продажи нефти на повышение пенсий", "Набиуллину в отставку", "Мы не рабы! Не за такую жизнь для нас погибли наши деды и отцы! Требуем соблюдения конституционных прав!", "Надо менять не пенсионный возраст, а президента и правительство!", "Нет повышению пенсионного возраста!", "Догоним и перегоним Армению", "Людоеды за повышение возраста выхода на пенсию. Сопротивляйся или тебя съедят!"

Второй митинг, КПРФ, собрал около 500-700 человек и прошел на площади у Дворца культуры "Нефтяник" в Куйбышевском районе города. Требования двух акций совпали.

Отметим, что по численности, митинг в Самаре стал одним из самых массовых в стране вчера.

Акция в Тольятти пройдет 5 сентября.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САРАТОВ. На мероприятии был развёрнут баннер с портретами депутатов-единороссов Саратовской облдумы, поддержавших пенсионную реформу. Все желающие могли оставить свои пожелания премьеру Медведеву и подпись против пенсионной реформы. На акции выступила первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, зампред Саратовской облдумы и кандидат в депутаты Госдумы РФ Ольга Алимова. Она заявила, что граждане больше потеряют от "псевдореформы, чем приобретут в виде жалкой денежной надбавки". "Это всего-навсего коэффициент инфляции, который власть была обязана применять и без пенсионной реформы. Это очередной обман и очередная уловка! Речь идет только о том, что мужчинам и женщинам прибавляют 5 лет. При этом в бюджете Российской Федерации достаточно средств, чтобы не проводить пенсионную реформу", — уверена она.

ЧУВАШИЯ

ЧЕБОКСАРЫ. В сквере Чапаева в Чебоксарах вчера состоялся митинг против пенсионной реформы. Акция собрала несколько сотен человек. Депутат Госсовета Чувашии Григорий Данилов причислил митингующих к "авангарду протестного движения" и подчеркнул, что "природные ресурсы должны принадлежать государству, то есть народу, а не кучке избранных капиталистов". Наряду с выступающими на митинге, пришедшие на акцию протеста потребовали отправить в отставку призидента России Владимира Путина и правительство РФ.

Еще в Чувашии вчера прошли акции в Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Козловке, Мариинском Пасаде, Цивильске, Шумерле, поселках Кугеси и Порецкое, сообщает местный резком КПРФ.

УДМУРТИЯ

ИЖЕВСК. Акция в столице Удмуртии пройдет только 4 сентября.

ГЛАЗОВ. Вчера в городе прошла четвертая по счету акция в поддержку Всероссийской общественной кампании "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста". Организатора акции после митинга вызвали в полицию за плакат в поддержку Удальцова. Как пояснили в полиции, он не соответствует заявленной теме акции. Однако организаторы в группе указали, что подавали в администрацию пять тем, но те согласовали только одну. Окончательно вопрос о составлении протокола о нарушении завершился сегодня.

МОРДОВИЯ

САРАНСК. Массовая акция против пенсионной реформы прошла 2 сентября только в Саранске. Участники акции призвали правительство и президента к отставке, а некоторые выступающие потребовали суда над ними.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСК. Вчера вечером в Ульяновске прошла акция против пенсионной реформы. Она была сопряжена со встречей с депутатом Госдумы РФ Алексеем Куринным. В соцсетях пишут, что акцию не разрешили местные власти и "отодвинули с площади, огородив ее металлическими рамками". А на самой площади проходили тренировка — весь вечер кругами по ней ездили байкеры вместе с УАЗами — и народные гуляния.

В области акция прошла также в Димитровграде.

Следующая всероссийская акция против пенсионной реформы в России пройдет 9 сентября. Организаторы митингов — сторонники Алексея Навального. Отметим, что сам он не сможет участвовать в акции — неделю назад его арестовали на 30 суток за январскую "забастовку избирателей".

КПРФ в свою очередь на некоторых акциях вчера заявляла, что намерена провести следующие акции по России 22 сентября.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести переходный период для проведения пенсионной реформы в России. Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63-х лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. Начать повышение пенсионного возраста предлагается в 2019 году.

Президент России Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением, посвященным пенсионной реформе. По его словам, после реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет, а не 63, как говорится в предложенном правительством законопроекте. Это главное изменение, которое Путин предложил внести в план повышения пенсионного возраста, предложенный ранее правительством. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, для женщин – 55. Путин также предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.