Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве в честь Маккейна 3 3.09.2018, 14:06

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Джон Маккейн

Предложение внесено в городской совет.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Киевскому городскому совету переименовать столичную улицу Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник, что транслировалось в эфире украинских телеканалов, пишет eurointegration.com.ua.

"Президент вернулся из Соединенных Штатов, где провел в последний путь великого друга Украины сенатора Джона Маккейна.

Поэтому президент Украины обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименование улицы Ивана Кудри, террориста, чекиста и оперативника, который действовал против украинского национально-освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна", - сказала Луценко.

В США в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.

НАТО рассматривает возможность назвать новую штаб-квартиру в честь Маккейна.