Независимая журналистка: Протокол против меня сфальсифицировали 3.09.2018, 14:18

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Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

Тамара Щепеткина отказывается играть по правилам властей.

Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина в субботу, 1 сентября, получила повестку из Барановичского РОВД о том, что 4 сентября должна явиться в суд за материал "Музей-усадьба Адама Мицкевича в Заосье" на “Радыё Рацыя”. Сотрудники милиции отметили, что в случае, если журналистка не появится в суд Барановичского района добровольно, то ее доставят принудительно, сообщает сайт spring96.org.

Ее обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации).

"Я считаю, что протокол сфальсифицирован. Время суда в повестке не указано. И в какое время идти? Такой протокол за этот материал на меня составляют уже второй раз," - отмечает журналистка.

Это уже пятый протокол за журналистскую деятельность составлен на Тамару Щепеткину в августе.