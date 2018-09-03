Насколько белорусская школа отличается от польской 2 3.09.2018, 14:25

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Образование – сфера, которая за последние 20 лет изменялась не один раз.

Но несмотря на это, в дальнейшем наша школа существенно отличается от школ на Западе и в частности, от школ в Польше. В этом пришлось убедиться на личном опыте. Пишет Сергей Скуловец для сайта «Белсат».

После нескольких лет жизни в Польше, возвращение в Беларусь было достаточно ожидаемым. Осознавалось, что будут сложности, но тогда еще не было понимания, что самый большой стресс от переезда почувствует сын, который отучился два года в польской школе.

Почему звонок для учителя, а не для школьника

Для ребенка было очень обидно и непонятно, почему после того, как прозвенел звонок на перерыв, учительница громко говорила, что звонок для учительницы, а не для учеников. Его возмущению не было предела, так как в его сознании перерыв был личным временем. По крайней мере, таким образом учат детей в Польше.

В Беларуси же учителя учат подчинению и дисциплине. Так очень непонятным для сына было требование, согласно которому в тетрадях в клеточку новая запись обязательно должна начинаться ниже ровно на пять клеточек. А на наивный вопрос ребенка, зачем это нужно, абстрактно звучит ответ, что так должен выглядеть порядок. Много вопросов сын задавал и насчет иностранного языка, но больше всего об информатике. В польской школе эти предметы обязательны с первого класса. В Беларуси система совсем другая.

Другая система, другая логика

Еще больше непонимания вызвали отдельные задачи по математике. Так, например, при решении задачи, в которой описывается, что в пять чашек чая было насыпано по две ложки сахара, последовательность должна быть соответствующая. Это значит, что если в тетради ребенка будет написано два умножить на пять, то такое решение будет перечеркнуто и исправлено на пять умножить на два. Ведь речь в задаче идет сначала о чашках, а потом о сахаре. В польской школе таких вопросов нет.

Родительские собрания

Существенно отличается коммуникация польской и белорусской школы и учителей с родителями. В Польше достаточно подойти к учителю или директору, чтобы получить необходимую информацию. В Беларуси же с этой целью проводятся родительские собрания. Одно из них стало особенным. Так весной прошлого года родителей учеников начальной школы попросили обязательно прийти. Об этом мероприятии в местной районке вышла даже огромная статья. Журналисты написали, что в школе прошло не собрание, а настоящая конференция.

В течение почти двух часов директор школы рассказывал присутствующим о питании в столовой для учащихся старших классов, об успехах школы. Выступающими собрания были представитель местного лицея, инспектор по делам несовершеннолетних, психолог.

Конференция для «галочки», но не для родителей

Измученные после рабочего дня родители вынуждены были слушать доклады, которые никоим образом не касались их детей. Сложилось впечатление, что директор школы просто ошибся с целевой аудиторией и забыл, что слушатели – родители детей, чей возраст от семи до десяти лет.

Завершилось собрание тем, что родители разошлись по классам и, наконец, получили возможность пообщаться с классными руководителями своих детей. Правда, в моем случае разговор был очень коротким. На вопрос об успехах моего сына учительница коротко ответила, что нет никаких проблем, а потом сказала, что я должен заплатить 50 рублей за учебники, на ремонт школы и так далее.

Об этом собрании на своей личной странице в социальных сетях написал достаточно эмоциональный пост. В одном из предложений отметил, что в определенный момент этого мероприятия сложилось впечатление, что директор либо перепутал аудиторию, либо просто болван.

Пост стал чрезвычайно популярным. За короткое время его увидела не одна тысяча человек. Прочитал мою статью и директор школы. Чиновник посчитал себя оскорбленным и обратился в милицию.

Правоохранители вызвали меня в местный РОВД и объяснили, что должны отреагировать на заявление директора. После объяснений с моей стороны, отметили, что вероятно, будет суд. Через две недели эти слова сбылись, и меня вызвали на судебное заседание.

Судья сразу же отметил, что дело не имеет государственной важности. Поэтому директор является одновременно и якобы пострадавшим, и прокурором. Это значит, что он должен доказать, что он пострадал, доказать также и то, что ответчик является виновным. В итоге суд закрыл дело, а директора обязали заплатить судебные издержки в размере 70 рублей.