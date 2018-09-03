К чему приведет устранение Захарченко? Богдан Яременко

3.09.2018, 14:19

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Богдан Яременко

Минские соглашения не являются договором в правовом смысле.

Смерть Захарченко не будет иметь никакого значения ни для переговорного процесса вокруг вооруженной агрессии России против Украины, ни для процесса имитации выполнения так называемых Минских соглашений, которые, напомню, не являются договором, а только завизированным черновиком мирного плана Порошенко и Путина.

В общем, в России может произойти лишь одна смерть, способная что-то в этом плане изменить.

Минские соглашения не являются договором в правовом смысле. Даже установление факта, является ли убитый Александр Захарченко тем самым "Александром Захарченко", который прилепил свою подпись под теми договоренностями, – непростой юридический вопрос.

Подпись Александра Захарченко под документами не объясняет причину, по которой она там есть, как и не объясняет, в каком качестве, с какими полномочиями и т.д. Поэтому невозможно понять, какова роль этой подписи, и что может произойти, если подпись или подписант исчезнут?

Можем лишь применить аналогию: под документом есть еще одна подпись неидентифицированного лица – Игоря Плотницкого. И хотя он – бывший главарь так называемой ЛНР, как мы знаем, отстранение от должности Плотницкого никак не повлияло на "танцы" вокруг Минских соглашений.

В общем, условную легитимность Минским соглашениям придает только политическая воля авторов – Украины и России. И ничто больше. Если Украина или Россия откажутся от Минских соглашений, то фамилии российских марионеток на Донбассе не будут иметь значения.

Поэтому те, кто в смерти Захарченко видят предвестие чего-то очень плохого, какого-то апокалипсиса, ошибаются.

Смерть Захарченко – символическая. Это правда. Отсюда и толпа желающих попрощаться с ним. Захарченко был одним из олицетворений измены. Согласившись играть роль лидера так называемой ДНР, Захарченко будто взял на себя этот персональный грех каждого, кто тем или иным способом стал предателем. И этим людям сейчас больно и страшно: если так можно было сделать с ним, то разобраться с ними легче. И если нельзя сохранить хотя бы тех, кто стали символами войны против Украины, то рядовых участников должно ждать вообще что-то страшное. Разбитые иллюзии, неоправданные надежды, страх и неуверенность в будущем – принято считать, что с этим живут "майданутые", а оно, видишь как.

Война продолжится. Смерти еще будут. Кто-то будет погибать в бою. Кто-то в кабаке на бандитской сходке.

Богдан Яременко, "Фейсбук"