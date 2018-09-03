ЕС выступил против плана премьера Британии по Brexit 2 3.09.2018, 14:40

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Европа предлагает британцам выбор.

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что выступает против ключевых предложений британского премьера Терезы Мэй по будущему торговому соглашению.

Об этом сообщает ВВС (перевод – eurointegration.com.ua).

Барнье сказал, что планы "общей книги правил" в отношении товаров, но не услуг – не в интересах ЕС.

"В течение десятилетий у нас выросла собственная экосистема. Нельзя играть с ней, выбирая кусочки", - сказал он.

Накануне британский премьер заявила, что не собирается идти на компромисс в отношении своих предложений. Барнье на это ответил, что планы Мэй "станут завершением единого рынка и европейского проекта".

"У Британцев есть выбор. Они могли бы остаться на едином рынке, как Норвегия, которая также не является членом ЕС, - но тогда им придется взять на себя все соответствующие правила и вклад в европейскую солидарность. Это ваш выбор. Но если мы позволим британцам выбирать изюм из наших правил, это будет иметь серьезные последствия. Тогда любые другие третьи страны могли бы настаивать на том, чтобы мы предлагали им те же льготы", - сказал он.

Для переговоров между Британией и ЕС установлен неформальный срок до конца октября, но Барнье сказал, что их могут продлить до середины ноября.

На прошлой неделе Барнье заявил, что не исключает бессистемного выхода Великобритании из Европейского Союза.