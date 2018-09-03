Минчане нашли очередной треснувший мост на МКАД 5 3.09.2018, 14:59

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Горремавтодор заявил, что путепровод «в порядке».

Просевший недавно путепровод на столичной МКАД в районе Лошицы заставил горожан пристальнее присматриваться к другим подобным сооружениям. Вот, например, недавно минчанин Дмитрий Алехнович написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, что мост на пересечении МКАД и улицы Байкальской находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Сайт tut.by разобрался, действительно ли очередной путепровод в опасности.

По словам минчанина, с путепровода постоянно сыплются и отваливаются куски бетона по полтора-два килограмма, которые падают на машины и людей. К счастью, говорит он, пока все обходилось без пострадавших.

«Сам хожу под этим мостом и не раз видел, как осыпается и откалывается бетон. Там видны характерные повреждения, сам мост покосился от центра к краям, трещины в длину», — пишет Дмитрий Алехнович.

О том, в каком состоянии находится путепровод в Заводском районе столицы, на пересечении Байкальской с МКАД, AUTO.TUT.BY поинтересовался в ГПО «Горремавтодор».

«Путепровод находится в технически удовлетворительном состоянии. В сентябре-октябре текущего года на путепроводе планируют заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части. А в третьем-четвертом квартале — выполнить текущий ремонт фасада и опор путепровода», — заверили на предприятии.

Дополнительно специалисты сообщили, что несколько мостов и путепроводов на пересечении с МКАД нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас по этим объектам разрабатывают проектно-сметную документацию, однако, о каких именно участках идет речь, не уточнили.