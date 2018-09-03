Либерман: Израиль готов предотвращать атаки Ирана на иракской территории 3.09.2018, 15:08

Авигдор Либерман

Фото с сайта avigdorliberman.info

Тегеран передал баллистические ракеты иракским шиитам.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна готова атаковать иранские военные объекты не только в Сирии, но и в Ираке. Об этом сообщает Reuters (перевод – svoboda.org).

Выступая на пресс-конференции в Иерусалиме, Либерман сообщил, что Тегеран передал баллистические ракеты иракским шиитам, которые могут угрожать израильской территории.

Накануне в окрестностях Дамаска произошли взрывы. По сообщениям некоторых СМИ, они стали следствием очередной атаки авиации Израиля.

2 сентября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху встретился со спецпредставителем госсекретаря США Джеймсом Джеффри. Стороны обсудили противодействие Ирану и ситуацию в Сирии, где в ближайшее время ожидается наступление правительственных войск в провинции Идлиб.

В этот же день представители Дональда Трампа – Джейсон Гринблатт и Джаред Кушнер – предложили главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией. Аббас заявил, что поддержит эту идею при условии, если в состав нового образования войдет Израиль. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Израильская авиация на протяжении последних лет систематически бомбит военные объекты Ирана на сирийской территории. Представители еврейского государства неоднократно указывали, что их цель – сорвать поставки оружия террористам и не позволить Ирану закрепиться в Сирии. На прошлой неделе Нетаньяху пообещал продолжить противодействовать Тегерану, несмотря на соглашение об обороне между Ираном и Сирией.