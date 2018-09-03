У россиян рухнула вера в долгосрочное будущее страны 5 3.09.2018, 15:29

1,744

Фото: Reuters

Почти треть населения вынуждена проедать последние сбережения.

Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны, пишет finanz.ru.

Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания россиян падают с рекордной в истории скоростью, следует из данных, полученных ЦБ в результате ежемесячных опросов.

В августе сводный индекс потребительских настроений снизился еще на 1 пункт, до годового минимума в 96 пунктов. Оценка текущего состояния экономики даже выросла - с 82 пунктов до 84, однако индекс ожиданий скатился к новому 2-летнему антирекорду.

За месяц он потерял еще 3 пункта, а с начала апреля рухнул - на 21 пункт, оформив самое больше падение за всю историю доступной статистики центробанка.

Индекс ожиданий на ближайший год с 120 пунктов в апреле упал до 89 - в августе, оформив минимум с 2016 года.

Тот же индикатор, оценивающий перспективы на 5 лет вперед, рухнул с 121 до 98 пунктов и оказался рекордно низким с марта 2014 года.

Практически все ключевые индикаторы опроса поступательно снижаются с апреля: люди жалуются на дорожающие продукты и бензин, ухудшение ситуации на рынке труда, деградацию материального положения и считают, что вместо "рывка в будущее" страна получит новую волну воровства государственных средств.

Так, индекс ожиданий коррупции показал худшее значение за всю историю наблюдений, скатившись до отметки 52 пункта (против 70 пунктов в марте).

Индекс ожиданий безработицы рухнул на 20 пунктов, до минимума за 2,5 года (56 пунктов).

Доля граждан, жалующихся на ухудшение материального положения, подскочила в 1,5 раза по сравнению со значениями весны и держится у годового максимума в 32% третий месяц подряд.

Дальнейшей деградации собственных финансов ждут 20% населения - почти вдвое больше, чем в начале года (12%).

Практически треть вынуждены проедать сбережения, следует из опроса ЦБ: 30% респондентов сообщили, что их доходы в последний месяц оказались меньше расходов.

"Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений", - констатирует центробанк: доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года - 75%.