Евразийский банк развития: Беларусь ждет рост инфляции 2 3.09.2018, 15:40

1,293

Фото: kp.by

Эксперты банка ухудшили оценку ВВП Беларуси на 2019 год.

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют более чем двукратное замедление темпов роста ВВП Беларуси в 2019 году – до 1,7% с ожидаемых 3,8% в 2018 году. Прогноз по росту экономики Беларуси содержится в обновленном макробозоре, который публикует ЕАБР, сообщает «Интерфакс».

При этом эксперты банка ухудшили оценку роста ВВП Беларуси на 2019 год в конце августа до 1,7% с 1,9% (июньский прогноз) и 2,1% (оценка в феврале текущего года).

По августовскому прогнозу ЕАБР, в 2020 году экономика Беларуси может вырасти на 2,1%.

В докладе отмечается, что рост ВВП Беларуси на уровне 3,8% в 2018 году является самым высоким с 2011 года. При этом рост белорусской экономики на уровне 2% соответствует ее потенциальному уровню, полагают аналитики.

Эксперты банка ожидают, что инфляция в Беларуси в 2019 году вырастет до 5,3% с ожидаемых 5,1% в 2018 году. В 2020 году ЕАБР прогнозирует снижение роста потребительских цен в Беларуси до 4,9%.

По оценке экспертов банка, динамика процентных ставок на финансовом рынке Беларуси продемонстрирует незначительное снижение. ЕАБР прогнозирует значение средней ставки 1-однодневных межбанковских кредитов, которая с 2018 года используется Национальным банком в качестве операционного ориентира денежно-кредитной политики в рамках намеченного на 2020 год перехода к режиму инфляционного таргетирования. В соответствии с обновленным прогнозом, в 2018 году средняя ставка 1-дневных МБК сложится на уровне 10,8% годовых, в 2019 году ставка снизится до 10,2%, в 2020-м году – до 10% годовых.

Также эксперты ЕАБР прогнозируют незначительную девальвацию белорусского рубля в среднесрочной перспективе. По их оценке, среднегодовой обменный курс белорусского рубля в 2019 году снизится до Br2,04/$1 с Br2,01/$1 в 2018 году. В 2020 году средний курс белорусского рубля ослабеет до Br2,13/$1, ожидают аналитики ЕАБР.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-июле 2018 года вырос на 4,4%. Во втором квартале темп роста снизился до 3,9% с 5,1% в первом квартале.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.