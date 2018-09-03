В Минске во время погони ГАИ таранила мотоциклиста? 7 3.09.2018, 15:38

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Странная история произошла ночью.

Ночью 2 сентября в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ. Его преследование завершилось двумя ДТП.

В сообщении ГУВД говорится, что погоня закончилась ДТП. ГАИ обнародовала видео погони. На нем видно, что в какой-то момент патрульный автомобиль ГАИ и мотоцикл поравнялись и притерлись. В соцсетях появились фото разбитого патрульного автомобиля, пишет abw.by.

Но, видимо, было еще какое-то ДТП, так как в результате мотоциклист получил травмы. Это на видео не попало. В соцсетях один из пользователей, разместивший фото с места ДТП, написал: "То, что водитель мотоцикла не прав, понятно, но есть моменты, о которых ГУВД умалчивает. Его два раза пытались сбить автомобилем. Первый раз на 1,41 - неудачно, второй раз у ГАИ получилось. Этот момент в видео ГАИ, естественно, не показан".

По поводу произошедшего в ГУВД сообщили:

- 2 сентября в 2 часа 20 минут за нарушение ПДД на пересечении улиц Немиги и Городского Вала сотрудниками ОГАИ Центрального РУВД была предпринята попытка остановки водителя мотоцикла Yamaha под управлением 20-летнего минчанина.

Водитель не выполнил требования сотрудника ГАИ об остановке и продолжил движение по Немиге в направлении проспекта Машерова. Далее продолжил движение по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Сурганова, Академической, Столетова, Запорожской.

Двигаясь по улице Радиальной в направлении проспекта Партизанского, на пересечении с улицей Челюскинцев в результате несоблюдения ПДД мотоциклист попал в ДТП, в результате которого получил телесные повреждения различной степени тяжести. Молодого человека госпитализировали.

Во время преследования мотоциклист выезжал на тротуар, неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу движения, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

По всему маршруту преследования сотрудником ГАИ неоднократно подавались сигналы об остановке. На автомобиле ГАИ были включены проблесковые маячки синего и красного цветов, а также подавался специальный звуковой сигнал.

Во время движения водитель мотоцикла двигался с превышением скоростного режима, грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая при этом аварийные ситуации для других участников движения.

Установлено, что с момента получения "прав" водитель неоднократно нарушал ПДД, за что привлекался к ответственности, в том числе в 2016 году был лишен права управления ТС сроком на один год после того, как, двигаясь по улице Ванеева, не выполнил законные неоднократные требования сотрудника ГАИ об остановке, тем самым инициировав преследование.

Тогда нарушитель был обнаружен на парковке одного из столичных магазинов.

В настоящее время проводится проверка. Действиям водителя дается правовая оценка.