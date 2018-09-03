Игорь Криушенко: В Лиге наций устроит только первое место 2 3.09.2018, 15:53

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу вспомнил о ситуации с Дэйвом Льюисом.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился с tribuna.com ожиданиями от Лиги наций.

- Какой результат устроит команду в Лиге наций?

– Только первое место, о другом нет смысла говорить.

- Премиальные по итогам турнира предусмотрены?

– Руководство все оговаривало, ребята знают эти моменты. Все эти вопросы проговорили давно, все всё знают.

- Коммерческая тайна?

– Не вижу смысла разглашать информацию. Если руководство посчитает нужным, то сделает это.

- Если что-то пойдет не по плану, не сбежите ли среди турнира, как Дэйв Льюис из хоккейной сборной?

– Некуда бежать. Раз взялись за это дело, то доведем до конца. А уже потом руководство будет оценивать результат, – сказал Криушенко.