Игорь Криушенко: В Лиге наций устроит только первое место

Игорь Криушенко: В Лиге наций устроит только первое место2
- 3.09.2018, 15:53
Главный тренер сборной Беларуси по футболу вспомнил о ситуации с Дэйвом Льюисом.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился с tribuna.com ожиданиями от Лиги наций.
- Какой результат устроит команду в Лиге наций?
– Только первое место, о другом нет смысла говорить.
- Премиальные по итогам турнира предусмотрены?
– Руководство все оговаривало, ребята знают эти моменты. Все эти вопросы проговорили давно, все всё знают.
- Коммерческая тайна?
– Не вижу смысла разглашать информацию. Если руководство посчитает нужным, то сделает это.
- Если что-то пойдет не по плану, не сбежите ли среди турнира, как Дэйв Льюис из хоккейной сборной?
– Некуда бежать. Раз взялись за это дело, то доведем до конца. А уже потом руководство будет оценивать результат, – сказал Криушенко.