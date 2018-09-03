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Когда Украине ждать Томоса об автокефалии?

  • 3.09.2018, 16:27

Почти четверть украинцев выступают за объединение православных церквей в единую.

Константинопольский патриархат может вручать автокефалию церкви без каких-либо согласований. Громадське сообщает, что такое решение было принято 2 сентября на Архиерейском соборе Константинопольской церкви, который состоялся в Стамбуле. Об этом - в сюжете Радио НВ.

1 сентября в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви. Одна из главных тем - предоставление украинскому Православной церкви автокефалии. Собор продлится до 3 сентября.

Ожидается, что после консультаций с архиереями со всего мира Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса. Заседание Синода Вселенского патриархата, на котором могут подписать Томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии, состоится 9-11 октября этого года.

Встреча Порошенко с патриархом

Вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви снова начали живо обсуждать в апреле этого года. 9 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в его официальной резиденции в Стамбуле.

Их встреча длилась 7 часов. Уже через неделю Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

Развитие событий вокруг предоставления Томоса

Парламент проголосовал за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине 19 апреля. Уже через три дня президент заявил, что Вселенский патриархат начал все необходимые для этого процедуры.

В то же время в Украинской православной церкви Московского патриархата обнародовали заявление, в котором назвали обращение президента и парламента к Варфоломею превышением власти.

Священный синод Вселенского патриархата все же получил от церковной и гражданской власти Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Уже 27 июля во время встречи с делегацией Вселенского патриархата, которая прибыла в Киев, Порошенко заявил, что решение о предоставлении Томоса об автокефалии УПЦ должно быть принято по всем церковным процедурами и регламентами.

Встреча патриарха Кирилла и Вселенского патриарха

Уже 31 августа в Стамбуле прошла встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Российской православной церкви патриархом Кириллом. Она проходила за закрытыми дверями в течение двух часов. После нее митрополит Галльский Эммануил заявил журналистам, что основным вопросом было обсуждение ситуации в Украине.

По его словам, Вселенский патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято еще в апреле и сейчас проходят все необходимые процедуры, отметил он.

Константинопольские патриархи и раньше имели право быть арбитрами на всеправославной арене и по факту предоставлять автокефалии новым поместным церквям. Однако подобное решение - это вытеснение России из этого процесса, заявил религиовед Дмитрий Горевой.

Прерогатива Синода

Он напомнил, что именно Россия настаивала на общеправославном консенсусе, согласии всех церквей, а также получении права вето на общее решения. Таким образом Вселенский партриархат подчеркнул, что никакого права вето ни у кого нет и предоставление автокефалий - это сфера его ответственности.

Горевой также подчеркнул, что Архиерейский собор не может предоставить Томос определенной церки, это прерогатива Синода. Поэтому следует ожидать, скорее всего, заявления о поддержке предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Или это будет просто заявление, и мы будем ждать синода в октябре, или уже церквям нужно будет проводить собор, выборы нового предстоятеля. И уже новый предстоятель будет получать Томос. Сначала будет объявлено о намерении предоставить Томос, затем объединительный собор в Украине, а уже после этого - выдача Томоса как документа с мокрыми печатями и подписями", - рассказал Горевой.

Одна церковь - один патриарх

Томос об автокефалии предоставляется одной церковной организации и одному патриарху. Поэтому сейчас основная проблема остается в Киеве, заявил эксперт программы Международная и внутренняя политика Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По его словам, попытки объединить несколько православных церквей в единую поместную в Украине были несколько лет назад, и даже шли определенные переговоры по этому поводу. Однако они провалились. Тышкевич отметил, что Константинополь не вмешивается во внутренние меджуособицы украинских церквей и будет ждать их объединения.

Почти четверть украинцев выступают за объединение православных церквей в единую. Такие данные исследования обнародовал в конце апреля Центр Разумкова. Более 26% украинцев считают, что православным следует сплотиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата. Почти каждый десятый считает, что украинская православная церковь должна оставаться частью Русской православной церкви.


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