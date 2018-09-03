У жителя Витебска обнаружили целый склад оружия 4 3.09.2018, 16:31

Перечень изъятых запрещенных предметов оказался весьма внушительным.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси изъяли у витебчанина внушительный арсенал оружия и боеприпасов к нему.

Информация о том, что 32-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов, появилась у правоохранителей в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту браконьерства в Оршанском районе, сообщает МВД.

Правоохранители одновременно блокировали и провели обыски на шести объектах недвижимости подозреваемого: в доме проживания, на даче, а также в четырех гаражах.

Перечень изъятых запрещенных предметов оказался весьма внушительным и заставил оперативников задуматься о серьезности намерений их хозяина: автомат Калашникова с двумя магазинами, охотничье ружье «Байкал», пистолет Макарова с магазином и более 300 патронов к указанным видам оружия, а также револьвер неустановленного образца, пистолет типа Макарова с надписью «сигнальный», две упаковки патронов травматического действия, арбалет, пневматическое оружие, дымовые шашки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз в подразделения ГКСЭ Беларуси.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия. Выясняется, использовалось ли оружие в преступной деятельности, в том числе за пределами Беларуси.

Известно, что арестованный житель облцентра ранее к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение какого-либо оружия он не имеет.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в пользовании мужчины находятся несколько дорогих иномарок, а также элитная недвижимость, чья стоимость существенно превышает его официальные доходы.