Премьер Испании предлагает провести референдум об усилении автономии Каталонии 3.09.2018, 16:34

Педро Санчес

Фото: Raul Arboleda/AFP/Getty Images

Однако исключает возможность голосования за независимость.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник предложил провести референдум по большей автономии для Каталонии, но исключил возможность голосования за независимость.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

В разговоре с Radio Cadena SER он заявил, что диалог, который он поощряет между Мадридом и Каталонией, должен привести к голосованию "за усиление автономии" региона.

"Это референдум по автономии, а не по самоопределению", - сказал он, но не указал временные рамки для проведения голосования.

После того как Санчес занял должность в июне, он отметил, что его правительство будет находиться в меньшей конфронтации с каталонскими сепаратистами, однако категорически против независимости региона.

С тех пор, чтобы уменьшить напряженность между двумя сторонами после референдума о независимости, он провел переговоры с главой Каталонии Кимом Торрой.