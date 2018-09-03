Ликвидация Захарченко: Россия призналась, что на Донбассе действует ФСБ 3.09.2018, 16:43

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Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Спецслужбы работали там еще до покушения на главаря «ДНР».

Группа сотрудников Федеральной службы безопасности России направлена в так называемую «Донецкую народную республику» для «помощи» в «расследовании» убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

«Специалисты там уже работают», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, направлены ли сотрудники ФСБ в «ДНР» после гибели Захарченко в результате покушения.

По словам Беседы, в ФСБ считают, что к убийству главаря «республики» причастны украинские спецслужбы. «Мы думаем, что это определенно так», — добавил он.