Топ-5 фильмов осени, которые ждут все 3.09.2018, 16:40

Осенний прокат порадует зрителей рядом интересных новинок.

Наконец сезон летних новинок-блокбастеров завершился, а вот осенний прокат порадует зрителей рядом интересных новинок. Крупнейшая американская компания по продаже билетов в кино Fandango выяснила, какие из этих новинок зрители ждут больше всего, пишет segodnya.ua.

Оказывается, лидирует в рейтинге сиквел "Фантастических тварей", который познакомит зрителей с новыми версиями Дамблдора (Джуд Лоу) и Грин-де-Вальда (Джонни Депп).

Похоже, супергеройскими блокбастерами зрители с начала года успели "наесться" – "Веном", последний на этот год супергеройский блокбастер, занял в списке самых ожидаемых фильмов осени 2018 лишь третье место.

1. "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (15 ноября)

2. "Богемская рапсодия" (1 ноября)

3. "Веном" (4 октября)

4. "Ральф против интернета" (22 ноября)

5. "Звезда родилась" (4 октября)