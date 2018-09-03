Топ-5 фильмов осени, которые ждут все
- 3.09.2018, 16:40
Осенний прокат порадует зрителей рядом интересных новинок.
Наконец сезон летних новинок-блокбастеров завершился, а вот осенний прокат порадует зрителей рядом интересных новинок. Крупнейшая американская компания по продаже билетов в кино Fandango выяснила, какие из этих новинок зрители ждут больше всего, пишет segodnya.ua.
Оказывается, лидирует в рейтинге сиквел "Фантастических тварей", который познакомит зрителей с новыми версиями Дамблдора (Джуд Лоу) и Грин-де-Вальда (Джонни Депп).
Похоже, супергеройскими блокбастерами зрители с начала года успели "наесться" – "Веном", последний на этот год супергеройский блокбастер, занял в списке самых ожидаемых фильмов осени 2018 лишь третье место.
1. "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (15 ноября)
2. "Богемская рапсодия" (1 ноября)
3. "Веном" (4 октября)
4. "Ральф против интернета" (22 ноября)
5. "Звезда родилась" (4 октября)