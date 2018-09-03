Максима Винярского осудили на 10 суток ареста 3.09.2018, 16:56

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

В Минске прошли суды над защитниками Куропат.

В суде Минского района 3 сентября состоялось рассмотрение административных дел участников акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Судья Алексей Крапачов вынес постановление о наказании Филиппа Шаврова штрафом в размере 20 базовых величин (490 руб.) (за неповиновение сотруднику милиции (ст 23.4 КоАП)).

Дениса Урбановича суд Минского района осудил к 7 суток административного ареста, координатора гражданской кампании «Европейчкая Беларусь» Максима Винярского - к 10 суткам. На защитников Куропат составлено по несколько протоколов по ст. 23.4 и 18.23 КоАП.

Уже три месяца в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против ресторана, который открылся в начале лета рядом с урочищем Куропаты, месте массовых расстрелов в сталинские времена.

Дениса Урбановича, Максима Винярского и Филиппа Шаврова задержали в субботу вечером после очередного инцидента около ресторанно-развлекательного комплекса. Их отвезли в районный отдел милиции, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания Минского района.