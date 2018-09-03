Москву карают за тяжкий грех Виталий Портников

3.09.2018, 17:13

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Виталий Портников

Не только украинская государственность получает дополнительный импульс.

Синаксис - собрание епископов Константинопольского патриархата - подтвердил право этой церкви предоставлять автокефалию без необходимости согласования с другими православными церквами.

Это решение стало своеобразным ответом московскому патриарху Кириллу, который встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем накануне Синаксиса.

У нас, как правило, обращают внимание исключительно на украинский аспект ситуации с автокефалией - тем более, что возможность ее предоставления как раз на повестке дня Вселенского патриархата. Однако на самом деле ситуация выглядит гораздо более объемной. В первую очередь она связана со стремлением Константинополя подтвердить своё право исторической церкви и ограничить амбиции "новых церквей", которые получили автокефалию от Вселенского патриарха и теперь делают вид, что существовали всегда и никакой матери-церкви у них не было.

И московского патриарха наказывают за тяжкий грех - грех гордыни.

У Вселенского патриарха еще недавно было другое представление о инструментарии утверждения своей роли в мировом православии. Это представление было связано с собором на Крите, который Варфоломей усердно готовил на протяжении всего срока своего пребывания на патриаршем престоле.

В Москве хотели, чтобы этот собор утвердил новые правила предоставления автокефалии. В частности, инициатором такого предоставления могла быть только церковь, в состав которой стремящаяся к самостоятельности церковная территория входит на данный момент. Константинополь мог только согласиться с такой инициативой или отвергнуть ее.

Во Вселенском патриархате были готовы к согласию по этому непростому вопросу. Понятно, что в случае принятия такого порядка об автокефалии Украинской церкви пришлось бы только мечтать. Однако гордыня и тут победила. Делегация РПЦ на Критский собор просто не приехала. И теперь Кириллу остаётся ездить к Варфоломею, что называется, в последний момент и убеждать его вспомнить о порядке, который так и не был утверждён.

Так что не только украинская государственность получает дополнительный импульс, когда сталкивается с упрямым нежеланием россиян соглашаться с самим фактом существования украинского народа, украинского языка и истории. Украинская автокефалия тоже может быть получена благодаря нежеланию Москвы признавать утверждённый столетия назад порядок взаимоотношений в мировом православии. Это и есть гордыня в чистом виде.

Виталий Портников, espreso.tv