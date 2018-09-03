Леонид Судаленко: Властям будет трудно проигнорировать обращение европейских профсоюзов 3.09.2018, 17:16

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Леонид Судаленко

Особенно в условиях финансового кризиса.

Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) обратились к Лукашенко с требованием отменить наказание лидерaм независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, которых суд Советского района Минска признал виновными в уклонении от уплаты налогов и назначил им наказание в виде штрафа в размере 47 тысяч 560 рублей, ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа и запрета занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Cитуацию вокруг профсоюза сайту «Радыё Рацыя» прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

- Очень приятно, что международные профсоюзные организации показали свою солидарность и направили письмо к Лукашенко, чтобы освободить от ответственности Федынича и Комлика. Все это указывает не на какую-то искусственную, а на настоящую профсоюзную солидарность. Все европейское профсоюзное движение обращается к Лукашенко. Тут уж, как говорится, мяч на стороне белорусских властей.

IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов в совместном письме решительно осудили решение суда по делу Федынича и Комлик и рассматривают его как политически мотивированное.

«Трудно будет проигнорировать это обращение, так как в условиях финансового кризиса властям нужно контактировать с Европой», - считает Леонид Судаленко.