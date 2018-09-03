Арина Соболенко о своем успехе: Все дело в команде 3.09.2018, 17:25

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Арина Соболенко

Фото: Julian Finney/Getty Images

Белорусская теннисистка продолжает удивлять своей прекрасной формой.

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над пятой ракеткой на US Open Петрой Квитовой — 7:5, 6:1. Белоруска посеяна на турнире под номером 26.

За место в четвертьфинале турнира Соболенко поспорит с японкой Наоми Осакой (20), которая в четвертом круге не отдала ни одного гейма еще одной представительнице Беларуси Александре Саснович — 6:0, 6:0, пишет sport24.ru.

«Очень рада. Чувствовала, что игра идет, и сказала себе: «Давай, продолжай, не сбавляй». Я счастлива. Я стараюсь не думать о том, что было раньше и что может быть дальше. Я просто вижу, с кем играю дальше, разговариваю с тренером, а потом выхожу на корт и стараюсь показать свой максимум.

Не знаю точно, почему этим летом все идет так здорово. Наверное, все дело в моей команде. Каждый член моей команды проделывает огромную работу, кроме того, они всегда на моей стороне, и это придает уверенности», — говорит Соболенко.