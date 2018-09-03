На праздновании Дня белорусской письменности запретили песню на стихи Коласа 11 3.09.2018, 17:39

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ЯКУБ КОЛАС

Представители провластного союза писателей усмотрели в ней «политические мотивы».

Поэт Анатоль Кудласевич рассказал «Салiдарнасцi», как в ходе праздника ему не дали выступить с песней на слова белорусского классика.

По словам поэта, первый заместитель председателя официального Союза писателей Беларуси Елена Стельмах усмотрела в стихах Якуба Коласа политические мотивы.

– Я выйшаў на сцэну, кажу, давайце я на словы Коласа заспяваю песню, – рассказал Анатоль Кудласевич. – Яна пытаецца: што за песня? А песня на верш, які быў напісаны Коласам, калі ён быў у турме – «Песня няволі». Калі прачытаў некалькі радкоў – яна кажа: не-не, Коласа не трэба, ніякай палітыкі. Ну тады, гавару, давайце «Хмаркі» Багушэвіча. У выніку слова мне далі. Але ж Коласа, можна сказаць, забаранілі. Больш за сто гадоў прайшло – а дагэтуль баяцца вершаў.

Напомним, что День белорусской письменности прошел 2 сентября в Иваново в Брестской области.