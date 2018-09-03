Reuters: Россия может урезать экспорт нефтепродуктов в Беларусь 1 3.09.2018, 17:45

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Ограничение поставок нефтепродуктов продлится на период завершения налогового маневра.

Минфин России предполагает, что поставки нефтепродуктов из РФ в Беларусь могут упасть более чем в 10 раз и с 2019 года составят 100-300 тыс.тонн в год.

"Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о 2 миллионах тонн, как в настоящее время", - сказал глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует агентство Reuters.

"В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие - еще 10 миллиардов", - добавил представитель Минфина.

"Беларусь имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты - более дешевые..., а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Соответственно, поставляя нефтепродукты в Беларусь, российский бюджет недополучает экспортные пошлины, так как эти нефтепродукты идут на удовлетворение внутренних потребностей рынка Беларусь", - полагает А.Сазанов.

Он пояснил, что ограничение поставок нефтепродуктов из РФ в Беларусь продлится на период завершения налогового маневра в России. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси. Когда закончится маневр в нефтяной отрасли, такого уже не будет, но пока мы ставим вопрос об ограничении поставок", - сказал представитель Минфина.

Как сообщалось, 29 августа в Москве состоялась встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Ляшенко. Предполагается, что вице-премьеры обсуждали индикативные балансы поставок нефтепродуктов. Между тем, об официальных результатах переговоров стороны не сообщали.

Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник сообщил, что баланс поставок нефтепродуктов из РФ в Беларусь на 2019 год "сейчас определяется", в том числе путем установления предельного объема поставок по товарной номенклатуре ВЭД. По его словам, действующий индикативный баланс поставок энергоресурсов не регулирует поставки нефтепродуктов исходя из того, что Беларусь может обеспечить внутренние потребности в нефтепродуктах за счет собственной нефтепереработки.

За первое полугодие Беларусь ввезла из РФ 2,11 млн тонн нефтепродуктов (рост на 49,4%) на $0,8 млрд (рост на 83,4%) по средней цене $382,6 за тонну (рост на 22,7%). На долю России приходится 96,4% импорта нефтепродуктов. Суммарный импорт нефтепродуктов в Беларусь за полугодие составил 2,19 млн тонн (рост на 52,1%).

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 7,9% - до 6,6 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) было поставлено 1,64 млн тонн нефтепродуктов (сокращение на 16,9%), в страны дальнего зарубежья - 4,96 млн тонн (рост на 19,7%). В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов возрос на 27,7% - до $3,36 млрд.