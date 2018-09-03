Орсон Суиндл: Вьетнамский плен сделал из Джона Маккейна политика 2 3.09.2018, 17:57

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Джон Маккейн и Орсон Суиндл. Финикс, штат Аризона. 18 фераля 2010 г.

Фото: AP

Сенатор находил в себе силы шутить во время заключения.

Бывшие американские военнопленные, которые находились в ханойской тюрьме вместе с сенатором Джоном Маккейном с 1967 по 1973 годы, поделились с Русской службой «Голоса Америки» воспоминаниями о покойном.

«Он никогда не сдавался»

Первый разговор Орсона Суиндла с сенатором Джоном Маккейном состоялся в 1967 году, когда они оба оказались в заключении в печально известной тюрьме «Хоа Ло» (американцы иронично называли ее «Ханой Хилтон») в столице Северного Вьетнама. Камеры Суиндла и Маккейна находились рядом друг с другом, военнопленные «перестукивались» через стену, общаясь при помощи секретного кода.

«Первым делом он рассказал мне шутку, о содержании которой я вам не стану говорить», - заявил Суиндл в беседе с «Голосом Америки». Он добавил, что шутка была «непристойной».

Суиндл и Маккейн, которые вместе содержались в заключении во Вьетнаме вплоть до их освобождения в начале 1973 года, быстро подружились. Их дружба продлилась долгие годы.

Маккейна доставили в «Хоа Ло» в тяжелом состоянии, вспоминает Суиндл. У него были сломаны обе руки и одна нога, во время задержания ему нанесли еще несколько ранений. Это случилось после того, как бомбардировщик Skyhawk, которым управлял Маккейн, был сбит вьетнамской ракетой 26 октября 1967 года. Летчику Маккейну удалось катапультироваться. Он приземлился на парашюте. Однако Маккейн упал в озеро в центре вьетнамской столицы. Северовьетнамские солдаты вытащили его из воды и затем жестоко избили.

Полковник ВВС США Бад Дэй, близкий друг Маккейна и Суиндла, рассказывал, что сразу после своего «спасения» Маккейн выглядет так, «как будто он не выживет».

«Дэй сказал, что он не уверен, что этот парень будет жить. Но это был Джон Маккейн. Он никогда не сдавался», - сказал Орсон Суиндл в интервью «Голосу Америки». Он рассказал, что позже его и Маккейна разместили в одной камере. Они постоянно общались друг с другом, делились воспоминаниями, мечтами и надеждами.

«Это была превосходная дружба, он был замечательным парнем... Мы рассказывали друг другу о своих детях и всем на свете – о фильмах, которые мы смотрели, о прочитанных нами книгах...» - рассказывает Суиндл.

«Нашим оружием был юмор»

Леон Эллис, ныне полковник ВВС США в отставке, тоже был узником ханойской тюрьмы в тот момент, когда в ней находился Маккейн. Эллис был одним из самых молодых американских военнопленных и много слышал о Маккейне – сыне адмирала Военно-морских сил США.

Когда Маккейн отказался покинуть тюрьму, пока из нее не освободят всех американских военнопленных, этот его поступок произвел на Эллиса большой впечатление. «Я знал, что он отказался от возможности вернуться домой, но лично познакомился с ним, когда мы оказались с ним в одной тюрьме», - рассказал Эллис.

После знакомства двое мужчин быстро подружились. По словам Эллиса, они часто общались во время прогулок, шутили и рассказывали друг другу истории из жизни.

По словам Суиндла, юмор был одним из главных видов «оружия», которое американские военнопленные могли применять против террора со стороны северовьетнамских коммунистов, неизвестности и монотонности жизни на территории врага. Несколько американцев провели в плену восемь лет, поэтому всем им нужно было «держать друг друга в тонусе», говорит Суиндл.

По его словам, всем пленникам ханойской тюрьмы пришлось пройти через множество страданий и боли. Пытки в отношении американцев прекратили применять после смерти вьетнамского лидера Хо Ши Мина в 1969 году. Однако очень важно было поддерживать «бодрость духа», чтобы «не сойти с ума от постоянной неизвестности», сказал Суиндл во время интервью.

Маккейн всегда затевал какие-то проекты, которые должны были поддерживать стойкость духа среди военнопленных. Суиндл вспоминает, что во время празднования Рождества в декабре 1972 года, незадолго до освобождения всех американцев из вьетнамского плена, узники «Ханой Хилтона» решили осуществить постановку «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Джон Маккейн, по словам Суиндла, сыграл тогда роль скупердяя Скруджа.

Собратья по плену

Многие из американских военных, которые попали в плен во Вьетнаме, до сих пор общаются друг с другом. Совместная борьба за выживание способствовала созданию уникального чувства братства и единения. Маккейн, Суиндл и Эллис всегда участвовали во встречах бывших военнопленных. Сенатор Маккейн написал предисловие для книги Леона Эллиса, которая вышла в 2012 году. Эллис и Суиндл поддержали кандидатуру Маккейна на выборах президента США в 2008 году.

Заключение в плену несомненно повлияло на дальнейшую жизнь Маккейна, уверен Суиндл. «Он был беззаботным, веселым молодым летчиком, когда его подбили вьетнамцы. И по его собственному признанию, на тот момент единственное, в чем он преуспел, было сопротивление властям и уход в загулы», - говорит Суиндл. Пребывание в тюрьме сделало Маккейна более серьезным и сосредоточенным. Именно тогда, утверждает Суиндл, «Джон Маккейн стал тем самым человеком, которого чуть позже избрали в Конгресс».

К окончанию своей политической карьеры Маккейн стал образцом законодателя, который готов пойти на компромисс с противниками, чтобы достичь цели. «Он был отважным человеком. Он был настоящим государственным деятелем – такие люди нам и нужны в Конгрессе. Я уверен, что если бы еще 90 сенаторов были похожи на Джона Маккейна, мы бы жили в гораздо лучшей стране», - говорит Суиндл.