Украина ограничила поставки продукции с трех химзаводов Беларуси 3.09.2018, 18:10

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Ограничение введено на три года.

В интересах национальных производителей Украина с 1 сентября ограничила поставки серной кислоты и олеума. Она традиционно приобретала эти продукты на трех крупнейших химических предприятиях Беларуси — Гомельском химическом заводе, новополоцком "Нафтан" и "ГродноАзоте".

В Министерстве экономического развития и торговли Украины журналистам "Радио Свобода" сообщили, что решение о квотах было принято в результате антидемпингового расследования. Его одобрила Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли.

Квоты на белорусскую продукцию будут действовать три года. До 31 августа 2019 года наша страна сможет поставить в Украину 30,769 тысячи тонн продукции, с 1 сентября 2019-го до 31 августа 2020-го — 32,307 тысячи тонн. А с 1 сентября 2020-го до 31 августа 2021-го — 33,923 тысячи тонн.

Также Украина одновременно ввела квоты для аналогичной продукции из России и ряда других стран, за исключением стран Африки, Азии и СНГ. Украинские власти считают, что эти меры позволят украинским предприятиям увеличить объемы производства, а также диверсифицировать поставки.

Украинские экономисты подсчитали, что в некоторых сферах белорусские поставки в Украину за последние четыре года заняли 99% рынка. Например, импорт серной кислоты с 2014 года по 2017-й вырос более чем втрое, а ее цена была вдвое меньше себестоимости украинских производителей. До 2014 года внутренний рынок Украины серной кислотой обеспечивали преимущественно предприятия Крыма и Донбасса.

В первом полугодии Беларусь экспортировала в Украину 25,569 тысячи тонн серной кислоты. И хотя это на 2% меньше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде, в денежном измерении стоимость поставок в текущем году увеличилась почти вдвое — с 606,9 тысяч долларов в январе-июне 2017 года до 1,123 миллиона долларов в этом году.