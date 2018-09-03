Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ 3.09.2018, 18:31

Санкционный список ЕС будет состоять из 154 человек и 44 компаний.

В Европейском союзе решили продлить еще на полгода санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом сообщил 3 сентября в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, передает gordonua.com.

В Европейском союзе решили продлить еще на полгода санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом сообщил 3 сентября в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. "Дипломаты ЕС решили продлить запрет на получение виз и замораживание активов еще на шесть месяцев для политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. [Убитый главарь "ДНР" Александр Захарченко], очевидно, будет [из списка] исключен. Таким образом, он будет состоять из 154 человек и 44 компаний", – написал он.

По его данным, эту информацию официально озвучат в среду, 5 сентября.

Изначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 12 месяцев в ответ на агрессию по отношению к Украине, и впоследствии усилены и продлены.

Европейский союз 12 марта 2018 года продлил санкции за агрессию в отношении Украины на полгода, а 18 июня продлил на год ограничения за аннексию Крыма.

5 июля ЕС принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций до 31 января 2019 года за невыполнение Минских соглашений. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.