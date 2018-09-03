Инфляция в Турции достигло самого высокого уровня за 15 лет 1 3.09.2018, 19:26

Фото: Reuters

В августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки в 17,9 процента.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на AFP.

Турецкое управления статистики сообщило, что в августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция достигла 15,85%.

Больше всего выросли цены на транспорт - 27,13%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,75%.

Рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки, и отказ Центробанка сделать это вызвал сомнения в независимости института.

Напомним, Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте и снизила на сбережения в лирах, пытаясь укрепить национальную валюту.

В этом году турецкая валюта потеряла около 40% своей стоимости на фоне опасений по поводу экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжающегося торгового и дипломатического спора с США.