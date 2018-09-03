Белоруски стали вторыми в мире по употреблению алкоголя 7 3.09.2018, 19:33

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Мужчины заняли пятое место.

Американские ученые из университета Вашингтона и Фонда Билла Гейтса провели исследование, чтобы узнать, в каких странах мира больше всего пьют. Они проанализировали тысячи различных исследований из 195 стран, в том числе и доклады Всемирной организации здравоохранения. Итоги опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Данные там разделены по пятилеткам: с 1990-го по 2016-й, передает kp.by.

Оказалось, что в мире 2,4 млрд. людей в той или иной степени употребляют алкоголь - то есть каждый третий. В среднем мужчины в сутки выпивают 1,7 порции, женщины - 0,73. Одна порция, договорились ученые, приравнивается либо к 100 мл вина, либо к 30 мл крепкого алкоголя, например виски.

По данным за 2016 год, самыми пьющими мужчинами в мире оказались румыны - в среднем в день они пьют 8,2 порции алкоголя, то есть больше бутылки вина! К слову, Румыния - один из крупнейших производителей вина в мире. Второе место разделили мужчины из Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции). На третьем месте расположились наши соседи - жители Литвы и Украины (по 7 напитков в день).

Белорусские мужчины оказались скромнее - в день они пьют по 6 порций алкоголя, то есть, например, это 180 мл водки или виски. С таким результатом они заняли пятое место.

В исследовании есть данные и по возрастам. Так, больше всего в нашей стране пьют мужчины в возрасте 45 - 49 лет, меньше всего - с 15 до 17 лет и от 95 и старше.

В рейтинге самых пьющих женщин на первом месте оказались украинки с 4,2 порции алкоголя. Второе место разделили три страны - Андорра, Люксембург и Беларусь, где выпивают за день по 3,4 порции. Получается, в день наши женщины могут позволить себе примерно три бокала вина. Причем больше всего пьют в возрасте 40 - 44 лет, меньше всего - в возрасте 85 - 89 лет. Замыкают тройку самых пьющих дамы из Швеции, Дании и Ирландии (по 3,1 порции).

Напомним, Беларусь и раньше не раз попадала на весьма высокие позиции в алкогольных рейтингах. Так, в отчете ВОЗ за 2014 год наша страна была на первом месте в списке пьющих стран. Неутешительным был и прогноз на 2016-й: Беларусь ставили на второе место, на первое - Литву. Но, по данным отчета ВОЗ, в 2016 году наша страна оказалась аж на 27-м месте.