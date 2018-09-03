Страны Балтии как театр российской гибридной войны 1 3.09.2018, 19:43

В Латвии и Эстонии отмечают возросшую активность российской пропаганды в информационном пространстве.

Россия продолжает наращивать усилия по внедрению в информационное пространство других стран. К такому выводу пришли журналисты стран Балтии, Украины и Сербии по итогам совместного проекта, опубликованного балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica, пишет «Голос Америки».

Основанный семь лет назад центр базируется в Риге, но работает как по всей Балтии, так и за пределами региона. Основными темами журналистских расследований центра являются коррупция, организованная преступность, предпринимательская деятельность, здравоохранение и права человека.

Свежая публикация вскрывает механизм проникновения российских государственных медиакомпаний в информационное пространство стран Восточной Европы через посреднические фирмы на Кипре, в Нидерландах и в Сербии. С их помощью международное информационное агентство «Россия сегодня» внедряет в странах, имеющих особый интерес для кремлевского руководства, выгодную Кремлю точку зрения.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» пообщалась с главными авторами данного расследования – журналистом эстонской газеты “Postimees” Хольгером Роонемаа и сотрудницей центра Re:Baltica Ингой Спринге.

Кремлевская риторика в речах русскоязычных жителей Латвии

Итак, кто же в первую очередь становится объектом манипуляции со стороны кремлевских СМИ: русскоязычное население Латвии и Эстонии, или представители этнического большинства?

По мнению Инги Спринге, «латыши не так много читают прессу на русском языке, в то время, как большинство русских, которые живут у нас, смотрят российское телевидение. Здесь, как они считают, есть интересное содержание для них. Кроме того, такие порталы, как Baltnews.lv и Sputnik, может быть, и не имеют большой аудитории, но они тоже забивают интернет своим контентом», – отмечает латвийская журналистка.

Кстати, упомянутое ею интернет-издание Baltnews имеет отделения во всех трех странах Балтии. Изначально, согласно официальным заверениям создателей, Baltnews планировался как «обычный развлекательный неполитический портал». На деле же издание стало публиковать данные опросов, проведенных «Россией сегодня». Например, о том, что «американцы все меньше доверяют своим полицейским», или что «почти половина британцев, немцев и французов хотят большей независимости от США», что «большинство европейцев не верят в независимость ЕС в вопросах антироссийских санкций», и так далее.

Инга Спринге упоминает и другие темы, которые транслируют русскоязычные СМИ в Латвии: «Например, там говорится о том, что нам здесь не нужны военнослужащие НАТО, что Латвии не следует сердить Россию. А когда я спрашиваю людей, где вы об этом слышали, они уклоняются от ответа, но в их речах слышна та же самая риторика», – рассказывает она.

При этом, молодая часть латышей к российской пропаганде не восприимчива, потому что те представители этнического большинства, которые моложе 35 лет, по свидетельству Инги Спринге, как правило, не владеют русским языком.

«Исторически эстонцы не слишком восприимчивы к русской пропаганде»

Схожим образом обстоит ситуация в соседней Эстонии. Корреспондент газеты “Postimees” Хольгер Роонемаа отмечает: «Объектом манипуляции является, конечно же, русскоязычное сообщество в Эстонии, особенно те, кто среднего возраста или старше. Поскольку примерно 30% эстонского населения – русскоязычное, то количество этих людей достойно внимания. Эти люди живут в основном в информационном пространстве российских СМИ, и в первую очередь – телеканалов, откуда они, в основном, получают информацию».

По мнению эстонского журналиста, невозможно сказать определенно – насколько эффективна кремлевская пропаганда, но, несомненно, она подогревает антизападные и пророссийские настроения своей целевой аудитории.

В то же время, непосредственно на эстонских зрителей и читателей эти СМИ оказывают незначительное влияние. «Даже если некоторые сайты пропаганды, такие как Sputnik, имеют версии на эстонском языке, они маргинальны. Сам эстонский язык в какой-то мере защищает людей от кремлевской пропаганды. Местные эстонские СМИ в нашей стране довольно сильны. Кроме того, по историческим причинам, эстонцы не слишком восприимчивы к русской пропаганде», – считает Хольгер Роонемаа.

Дрейф партии «Согласие» с Востока на Запад

6 октября в Латвии должны состояться парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано правительство республики. Наблюдаются ли в этой связи попытки со стороны пророссийской прессы повлиять на умонастроения латвийских избирателей? И кого в политическом спектре Латвии можно считать проводником прокремлевских взглядов?

Инга Спринге признается, что она довольно часто слышат подобные вопросы от своих зарубежных коллег. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Америке в связи с прошлыми выборами, обсуждаем все, что появляется в интернете по этой теме», – рассказывает журналистка.

Самой прокремлевской партией является Русский союз Латвии, возглавляемый депутатами Европарламента Татьяной Жданок и Андреем Мамыкиным. «Они не скрывают своих симпатий, говорят, что Путин – это хорошо, и у них в программе написано, что во всех латвийских школах нужно изучать русский язык, что латыши – националисты и прочая подобная риторика», говорит Инга Спринге. И продолжает: «Но, конечно, самую большую тревогу у нас вызывает не Русский союз, а партия “Согласие” Нила Ушакова. Они на всех выборах получают 20 – 23 места в Сейме, но при этом всегда оказываются в оппозиции, они никогда не были в правительстве».

При этом, по мнению собеседницы Русской службы «Голоса Америки», партия «Согласие» является не прокремлевской, но пророссийской. «Например, когда произошла аннексия Крыма, Ушаков через полгода съездил в Москву и позже выложил в Twitter свои фотографии с Медведевым и патриархом Кириллом. Партия голосовала в парламенте против принятия “Списка Магнитского”, но в то же время они говорят, что они – социал-демократы. В прошлом году они вступили в общеевропейскую Партию европейских социалистов, и всячески пытаются казаться цивилизованными. В частности, они прекратили сотрудничество с “Единой Россией” и пытаются переключиться с Востока на Запад», – делится наблюдениями Инга Спринге.

«Изменение настроений людей происходит не за один день».

В Эстонии выборы в национальный парламент Рийгикогу назначены на весну 2019 года. И в этой связи Хольгер Роонемаа отмечает, что в стране чувствуются некоторые опасения по поводу возможного вмешательства России в избирательную кампанию.

«Нет оснований думать, что если Россия пытается вмешаться в выборы в других странах, то здесь не будет этого делать. Только на этой неделе Национальный избирательный комитет и Управление информационной системы разослали приглашение всем политическим партиям в стране и предложили кандидатам участвовать в тренингах по кибербезопасности перед выборами», – рассказывает журналист.

По мнению корреспондента газеты “Postimees”, страны Балтии можно рассматривать как тренировочную площадку для отработки приемов информационной войны России против Запада. И то, что опробовано и дает результаты здесь, затем может быть применено к более крупным государствам в Европе или Америке.

«То же самое касается и прокремлевских СМИ, – продолжает Роонемаа. – Поскольку многие местные русскоязычные люди получают свои новости от российских СМИ, то это также является для Кремля способом повлиять на результаты предстоящих выборов. Есть несколько телевизионных станций, которые считаются прокремлевскими и которые дают много эфирного времени некоторым конкретным политикам из определенных партий», – отмечает он. И подытоживает: «Я уверен, что мы узнаем много интересного об этом, по мере приближения выборов».

В статье, которую Хольгер Роонемаа написал в соавторстве с Ингой Спринге при участии своих коллег из Литвы, Украины и Сербии, отмечалось, что в последнее время со стороны российской официозной прессы «усилилось давление на Эстонию, чтобы развернуть страну с Запада на Восток». Подобным наблюдением поделился ведущий эстонский специалист по стратегическим коммуникациям Рауль Ребане.

Со своей стороны, Хольгер Роонемаа считает, что подобные усилия пока не дали ожидаемого в Москве эффекта. «Мы видим рост антинатовских, антизападных и антиамериканских настроений в других странах Центральной и Восточной Европы, но в Эстонии, похоже, дела обстоят значительно лучше.

Но изменение настроений людей происходит не за один день, на это уходят недели месяцы и годы неустанной пропагандисткой работы. Поэтому мы не должны закрывать глаза на происходящее», – напоминает корреспондент эстонской газеты “Postimees”.