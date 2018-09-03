Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко 3.09.2018, 19:52

Пресс-служба ВТА рассказала об истории белорусского тенниса.

Пресс-служба ВТА в свете последних успехов белорусских теннисисток решила вспомнить историю отечественного женского тенниса. В материале "Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко" официальный сайт ассоциации рассказал о ведущих белорусских игроках разных поколений, а также о будущем этого вида спорта в нашей стране, передает pressball.by.

"С тех пор, как Беларусь стала независимой в 1991 году, в стране появилось 11 теннисисток из топ-100 рейтинга — и будущее выглядит еще ярче. Впервые в истории три белоруски добрались до 3-го круга "US Open", а Арина Соболенко вышла и в 4-й круг", — говорится в материале.

"Наталья Зверева была первой легендой белорусского тенниса. Она выиграла 18 турниров Большого шлема в паре — 14 из них в дуэте с Джиджи Фернандес, и еще четыре в миксте".

"Виктория Азаренко стала первой белоруской, которая выиграла титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде и которая стала первой ракеткой мира, победив в финале "Australian Open" Марию Шарапову 6:3, 6:0".

"20-летняя Арина Соболенко уже "взорвала" рейтинг в этом году: в рамках "US Open"-серии она одержала пять побед над игроками из топ-10, завоевала первый титул в Нью-Хейвене и впервые в карьере вышла в 4-й круг турнира Большого шлема в Нью-Йорке".

"15-летняя Виктория Конопацкая занимает 28-е место в мировом юниорском рейтинге — третья в списке самых молодых игроков в топ-30".