Меркель обсудила с Путиным вопрос освобождения Сенцова 3.09.2018, 20:03

Ангела Меркель

Вопрос освобождения украинского режиссера был поднят канцлером Германии 18 августа в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа в Берлине подняла вопрос освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает nv.ua.

"Тема Олега Сенцова поднималась... Сейчас результата, к сожалению, нет. Мы надеемся, что давление будет усиливаться", - рассказал дипломат в интервью Громадському.

По словам посла, накануне встречи Меркель согласовала с президентом Украины Петром Порошенко позиции во время телефонного разговора 16 августа. После встречи с Путиным немецкий канцлер проинформировала Порошенко о результатах переговоров.

"Меркель из первых уст целый час рассказывала нашему президенту о том, как прошел этот разговор, какие были договоренности, ну и, конечно, что делать дальше", - рассказал Мельник.

Украинский посол выразил надежду, что благодаря действиям Меркель, которую Путин просто не может игнорировать, будет освобожден Олег Сенцов. "Мы все верим, что вот-вот это чудо произойдет", - добавил он.

Напомним, переговоры Путина и Меркель прошли 18 августа в резиденции Мезеберг вблизи Берлина. Одной из главных на переговорах была тема урегулирования конфликта на Донбассе. Еще одной важной темой разговора был вопрос строительства газопровода Северный поток-2.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.