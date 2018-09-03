Председатель «Белнефтехима» занервничал после заявления Новака 1 3.09.2018, 20:10

Андрей Рыбаков прокомментировал возможное сведение до нуля поставок российских нефтепродуктов.

Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Такое мнение корреспонденту БелТА высказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности", - отметил Андрей Рыбаков.

Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

"Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции", - заключил Андрей Рыбаков.