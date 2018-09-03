Культ личности Путина 10 Александр Плющев, DW

3.09.2018, 20:29

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Пропагандистское телешоу о Путине - начало культа личности.

Должен предупредить читателя о возможном конфликте интересов: я явлюсь прямым конкурентом одного из фигурантов этой колонки. Как и Владимир Соловьев, я веду утреннее радиошоу. Впрочем, речь главным образом не о нем. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что из обласканных российской властью журналистов Соловьев и так наиболее успешный, или, если хотите, наименее удаленный от Владимира Путина, поэтому кому как не ему вести еженедельное телешоу о деятельности президента "Москва. Кремль. Путин".

Не сказать, чтобы в российских СМИ был серьезный дефицит с информацией о том, чем занимается Владимир Путин. Обычно, если не случается ничего экстраординарного, именно с этого начинаются ежедневные выпуски новостей, нередко им же и продолжаются, а бывает, что и заканчиваются тоже. Если же что-то необычное случилось, какое-то время уходит на то, чтобы подобрать форму участия в этом Владимира Путина, точнее, инкорпорировать событие в повестку "Владимир Путин". И дальше все идет своим чередом.

Путин. Итоги

Поэтому появление специальной еженедельной телепрограммы - некоторая неожиданность, будто бы решили еще раз в яркой, научно-популярной и даже немного игривой форме, с "человечинкой", закрепить у зрителей пройденный за неделю материал, украсив его цифрами и фактами, а также ранее не публиковавшимися кадрами, запечатлевшими главу государства. Итоговые программы, в том числе и на телеканале Россия 1, тоже, разумеется, состояли главным образом из "Путин ТВ", но теперь будет продукт чистый, беспримесный, концентрированный. В котором нет событий, если в них не принял участия Владимир Путин.

Вот, прямо в первом же выпуске: умер известный певец, в похоронах принял участие Владимир Путин. А не поучаствовал бы, то, наверное, и репортажа такого не было бы, и места этому событию в такой программе нет. Озвученная в свое время Вячеславом Володиным, мысль о том, что без Путина нет России, теперь предлагается в виде ток-шоу с сюжетами. И, что бы там ни происходило, участие президента - определяющее. Новости и события, люди и процессы, которые вращаются вокруг российского президента, а возможно, им и приводятся в движение.

Зеленый свет культу личности Путина

Трудно заподозрить, что такая программа выходит в свет без одобрения Кремля и самого Владимира Путина, самодеятельность, даже самая лояльная и подобострастная в таких вопросах и на таком уровне исключена. Ну и появление в первом выпуске пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не оставляет в этом никаких сомнений. Можно сделать вывод, что Кремль дал добро на дальнейшее развитие культа личности Владимира Путина, уже встречавшегося в отдельных проявлениях - тех же теленовостях, в фильмах, на календарях, футболках или сувенирах. Все это так или иначе можно было свалить на "перегибы на местах", но теперь - нет.

Стоит признать, что для системы, где власть первого лица мало чем ограничена, где количество угодливых (а потому часто удачливых) людей в геометрической прогрессии растет по мере приближения "к телу", появление культа личности правителя только на восемнадцатый год существования такой системы - не такое уж плохое достижение.

Да, в конце второго десятилетия, в стране, хотя бы географически относящейся к Европе, такое уже, вроде бы, совсем стыдно, но раз уж мы претендуем на свой путь, то, как модно было говорить сто лет назад, долой стыд! Очевидно, что Путин - не Чавес. И не будет по 6 часов в неделю лично разговаривать с восторженными людьми - зачем же превращать сакральное в обыденное и хотя бы внешне доступное, достаточно ежегодной "прямой линии". Согласитесь, если бы Дед Мороз приходил каждую неделю, Новый год был бы немножко не тот.

Рейтинг на прокачку

На фоне самого серьезного социального потрясения последних лет - пенсионной реформы, казалось бы, бесконечный ресурс в виде рейтинга Владимира Путина стал утекать будто песок сквозь пальцы. А это значит, что в Путине стали сомневаться и разочаровываться его сторонники. Им и предназначен новый, дорогой, судя по декорациям, продукт, слава богу, люди обычно не умеют считать затраченные на их развлечение деньги.

Главный вызов, стоящий перед создателями программы и строителями культа Путина, вовсе не в том, как избежать обвинений в разбазаривании на это денег. Проблема сугубо творческая: чем еще удивить, чем приворожить зрителя: были уже и амфоры, и стерхи, и бадминтон, и управление самолетом и другими транспортными средствами, да бог знает что мы наблюдали за эти 18 лет! Говорят, что даже куда более мощное и долгосрочное воздействие крымких событий тоже теряет свою силу. Так и до пресыщения и неприятия недалеко. Вся надежда на неоспоримый талант Владимира Соловьева и изобретательность его коллег.

Набившее оскомину выражение про трагедию и фарс просится и для нынешней ситуации. Некоторые черты самого трагичного и до сих пор спорного времени советской истории повторяются, но почему-то не воспринимаются слишком уж всерьез. Вот вроде современные преследования за анекдоты - посадки за репосты - уже есть. Но атмосферы страха, как ни крути, все же нет. Вот и культ личности возвращается, а выглядит вовсе не величественно и зловеще, а просто смешно. Дай бог, чтобы на этом все и остановилось.

Александр Плющев, DW