Европарламент сможет одобрить соглашение с Лондоном лишь за две недели до Brexit 3.09.2018, 20:38

Британия покинет ЕС 29 марта.

Европейский парламент сможет одобрить какое-либо соглашение с Лондоном всего за две недели до того, как Британия покинет ЕС 29 марта.

Об этом заявила глава комитета по конституционным вопросам Европарламента Данута Хубнер, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

По словам Хубнер, голосование, как ожидается, состоится на пленарном заседании 11-14 марта. Вероятные сроки голосования впервые озвучиваются на официальном уровне.

Европарламент должен одобрить соглашение по Brexit, чтобы оно вступило в силу, а это означает, что в случае голосования "против" Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

"Мы должны голосовать на первом мартовском пленарном заседании. Второе (25-28 марта) будет слишком запоздалым, потому что после нас Совет должен снова рассмотреть этот вопрос", - сказала Хубнер.

Она сказала, что лидеры ЕС не знают, смогут ли они "добиться успеха в завершении переговоров в октябре, или же они продолжатся в ноябре".

"Надеюсь, не дальше ноября", - сказала она, добавив, что дальнейшая задержка значительно увеличит риск самого разрушительного сценария Brexit без соглашения.

Европарламент также хочет голосовать только после британского парламента, чтобы избежать одобрения соглашения, которое затем может быть отвергнуто в Лондоне.