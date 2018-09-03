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Владимир Орлов рассказал о таинственных подземных ходах под Полоцком

  • 3.09.2018, 20:43
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Историк и литератор уеверен, что существование разветвленной системы подземелий под Полоцком – исторический факт.

Еще мальчишкой историк и литератор Владимир Орлов искал подземные ходы, которые в средневековье связывали монастыри и храмы Полоцка.

«Теперь я убежден, что существование разветвленной системы подземелий под Полоцком – исторический факт», – рассказывает Владимир Орлов в новом выпуске программы «Загадки белорусской истории». Куда он спускался в детстве и что такого нашел в Полоцке, что решил посвятить свою жизнь истории? Смотрите в видеоматериале «Белсата».


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