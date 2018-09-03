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Украина совместно с НАТО проводит крупнейшие военные учения

  • 3.09.2018, 20:57
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В маневрах примут участие 14 стран — 10 стран-членов и 4 страны-партнера НАТО.

В понедельник на Украине стартовали многонациональные военные учения Rapid Trident - 2018 с участием подразделений армий Североатлантического союза. Об этом в Facebook сообщило Минобороны страны. Оно назвало эти маневры крупнейшими в истории. В маневрах примут участие 14 стран — 10 стран-членов и 4 страны-партнера НАТО. В числе участников — Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша и Турция.

Украина задействовала в этих мероприятиях свыше 350 единиц техники и более 2 тысяч военных, большинство из которых — участники боевых действий на Донбассе. Партнеры отработают задачи боевого, логистического и гуманитарного характера. Учения продлятся две недели.

Одновременно в Грузии начались десятидневные военные учения "Проворный дух" (Agile Spirit-2018). В них участвуют военнослужащие из десяти стран-членов и партнеров Североатлантического союза. Они проходят на военной базе "Сенаки". В августе 2008 года она была почти полностью уничтожена российскими войсками, которые вторглись в западную Грузию из Абхазии.


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