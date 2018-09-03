Федерика Могерини покинет пост главного дипломата ЕС в следующем году 1 3.09.2018, 21:12

Федерика Могерини

Федерика Могерини стала высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности в 2014 году.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини дала понять, что не планирует продолжать работу на посту после завершения своего срока в следующем году.

Об этом сообщает AFP.

Могерини в понедельник заявила на встрече послов ЕС, что она будет напряженно работать в течение года, чтобы оставить "дом в порядке" для своего преемника.

Срок полномочий Могерини, как и остальных членов Европейской комиссии, которую возглавляет президент Жан-Клод Юнкер, завершится в октябре следующего года.

«Мы должны много сделать в этом году. Прежде всего, чтобы сохранить то, чего мы достигли... Мы должны завершить работу и оставить ее тому, кто будет иметь честь, удовольствие, делать эту работу после меня со следующего года, в полном порядке», - сказала Могерини.

Могерини стала главным дипломатом ЕС в 2014 году, до этого она возглавляла МИД Италии.