«В Беларуси словосочетание «средний класс» следует брать в кавычки» 4 3.09.2018, 21:18

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Как выживают белорусы, несмотря на статистику, и сколько людей живет в благополучии?

Эксперт «Личного капитала» в программе «Белсата» Михаил Залесский проанализировал, сколько белорусов принадлежит к разным социальным группам, и что может позволить себе каждая из этих групп. Оказалось, что 20% наших соотечественников живут на грани нищеты, а 60% белорусов могут называться «средним классом».

«Но в нашей стране словосочетание «средний класс» следует брать в кавычки, на таковой в богатых странах он не похож, просто оказался между бедными и богатыми», – говорит Михаил Залесский.

Представители этого самого среднего класса могут приобрести себе еду, носки, одежду в секонд-хенде. А вот на зимние сапоги, пальто, пылесос им нужно экономить деньги или брать кредит.

«Каждый сотый гражданин, одна семья из сотни, могут себе позволить приобретать все им необходимое в то самое время, когда оно понадобилось. Остальным остается смотреть на их шикарные автомобили и крыши их особняков за высокими заборами», – добавляет Михаил Залесский.