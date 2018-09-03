В Испании предложили референдум об усилении автономии Каталонии 3.09.2018, 21:28

Возможность голосования за независимость региона исключается.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 3 сентября предложил провести референдум по расширению автономии для Каталонии, но исключил возможность голосования за независимость. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Politico.

В разговоре с Radio Cadena SER он заявил, что диалог между Мадридом и Каталонией должен привести к голосованию "за усиление автономии" региона.

"Это референдум по автономии, а не по самоопределению", - сказал Санчес, но не назвал временные рамки для проведения голосования.

Став в июне премьер-министром, Санчес заявил, что его правительство будет находиться в меньшей конфронтации с каталонскими сепаратистами, однако выступил категорически против независимости региона.

С тех пор, чтобы уменьшить напряженность между двумя сторонами после референдума о независимости, он провел переговоры с главой Каталонии Кимом Торрой.

14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.