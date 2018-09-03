Минское «Динамо» проиграло первый матч в КХЛ 2 3.09.2018, 21:34

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Минчане «всухую» проиграли казанскому «Ак Барсу».

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Ак Барса" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2, передает pressball.by.

В концовке третьего периода Евгений Лисовец поразил ворота казанцев, но рефери после видеопросмотра отменили гол "Динамо".

АК БАРС — ДИНАМО Мн — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

АК БАРС: Шарыченков (Подъяпольский); Лямкин — Абросимов, Зарипов (К) — Ткачев — Галиев; Яруллин — Марков (А), Секач — Малыхин — Азеведо; Батыршин — Постма, Лукоянов — Бурмистров — Потапов (А); Кара — Ландер — Клинкхаммер; Михеев.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Хауден (А) — Беннетт — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Павлович — С.Костицын (К) — А.Костицын; Лисовец — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Артемов; Евенко, Дроздов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Постма (Зарипов, Батыршин, 5.06). 2:0 — Азеведо (Ландер, Марков, 28.08).