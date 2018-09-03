Порошенко хочет закрепить законом воинское приветствие «Слава Украине!» 3 3.09.2018, 21:43

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24 августа на параде по случаю Дня Независимости в Киеве впервые использовали воинское приветствие «Слава Украине!».

Президент Украины и Кабинет Министров инициируют внесение изменений в законодательство, которые сделают частью воинских уставов приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!", передает gordonua.com.

Об этом 3 сентября на встрече с главами фракций Верховной Рады, которую транслировал телеканал "112 Украина", сообщил глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Совместно с правительством, с Министерством обороны, внесены изменения в уставы, которые, как известно, являются законами. Поведение наших воинов на параде, тот энтузиазм, с которым – наконец-то! – они начали говорить "Слава Украине!", только добавили мне уверенности в том, что это нужно сделать сейчас, немедленно", – отметил президент Украины.

Он добавил, что в новом варианте устава Вооруженных сил снимается ультимативное требование обращения к военнослужащему "товарищ", вводится опция "пан".

"Есть основания надеяться на поддержку большинства из вас в этом аспекте", – обратился Порошенко к лидерам фракций.

24 августа на параде по случаю Дня Независимости в Киеве впервые использовали воинское приветствие "Слава Украине!". Так военнослужащих приветствовал министр обороны Степан Полторак. Военные отвечали: "Героям слава!"

Ранее воинское приветствие в украинской армии звучало "Здравствуйте, товарищи!", а ответ – "Здравия желаем!".