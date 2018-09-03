Как остановить «Северный поток - 2» 3.09.2018, 22:03

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Фото: Sergey Guneev

Эксперт предложил сценарий, грозящий провалом проекту газопровода.

Эксперт американского мозгового центра в области международных отношений «Атлантик консул» Алан Райли, представивший в июне отчет о последствиях строительства газопровода «Северный поток — 2», сказал «Дельфи», что видит один сценарий, который остановит строительство газопровода.

«Если Дания не даст разрешения на строительство газопровода в своих, тогда строительство «Северный поток — 2» отложат как минимум на год, поскольку придется оценить новый маршрут, а это даст Конгрессу США необходимое время для принятия решения о санкциях», — сказал Райли.

По словам собеседника, именно новые санкции США отпугнули бы от участия в проекте нынешних его партнеров немецкие компании Uniper и Wintershall, французскую Engie и британско-голландскую Royal Dutch Shell. До сих пор компании обещали покрыть 50% расходов на проект, оставшиеся 50% оплатила бы российская компания Газпром.

- Почему «Северный поток — 2» — такой неоднозначный проект?

- Лоббисты «Северного потока — 2» повторяют, что это коммерческий проект, но это неправда. Это легко понять, когда знаешь, что строительство газопровода в море намного дороже строительства газопровода на суше. Но россияне хотят проложить его именно по морю. Мало того, если бы они хотели проложить его по кратчайшему расстоянию, тогда проект попал бы в территориальные воды стран Балтии и Польши, но они этого не хотят, идут в обход — через воды Финляндии, Швеции и Дании, до Германии. Значит, это не только коммерческий, но и политический проект, у которого есть несколько причин.

Одна из основных — желание нанести вред Украине. «Северный поток — 2» сделает ее еще более зависимой от России. Сейчас Украина получает около 2 миллиардов евро за транзит газа, это около 2% ВВП страны. На странах Балтии «Северный поток — 2» скажется в нескольких аспектах. Во-первых, увеличится влияние Газпрома в регионе. У него итак есть «Северный поток — 1», а со вторым газопроводом будет 110 миллиардов куб. м газа недалеко от вод Литвы. Это дает России дополнительный повод держать вблизи этой территории больше военных кораблей, других средств обеспечения безопасности.

Я думаю, именно этому — аспекту безопасности — во всей дискуссии и уделяют недостаточное внимание. Россияне скажут, что у них есть право самим оборонять свою трассу газа. Я думаю, что это создает немало проблем для всех стран Балтии. Но что мы тут можем сделать? Простой ответ — не дать построить «Северный поток — 2», и мы можем наблюдать в Конгрессе США прогресс в этом направлении. Они хотят ввести такие санкции, которые не дадут построить газопровод. Я думаю, это может произойти после выборов в ноябре.

Другая возможность — Дания не даст разрешения прокладывать газопровод в своих территориальных водах. Если такое произойдет, строительство «Северного потока — 2» отложат как минимум на год, надо будет оценить новый маршрут, а это даст американскому конгрессу время для решения вопроса санкций. Еще одно решение — Балтийский газопровод из Норвегии в Польшу. Свою роль тут сыграл бы Клайпедский терминал СПГ.

— В своем отчете вы утверждаете, что в отличие от «Северного потока — 1», «Северный поток — 2» снизит, а не увеличит диверсификацию поставок газа в Европе. Почему?

— Это связано с сетью украинского транзита — системой Brolija. В 2012 году, когда построили «Северный поток — 1», часть газа была направлена по ней, но система Brolija по-прежнему используется. А проблема с «Северным потоком — 2» в том, что вместе с TurkStream, они по сути могут удовлетворить всю потребность в газе, которую удовлетворяла система Brolija. Другой важный аспект — газопровод надо контролировать и присматривать за ним, даже если его не используют, иначе он превратится в груду металла.

— На встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и главы РФ Владимира Путина в августе было сказано, что американцы проекту «Северный поток — 2» не помешают.

— Проблема в том, что такие участники проекта как Shell или Engie, работают во всем мире. Они зависят от денег американских банков и от американского рынка. Если американцы считают, что участники «Северный поток — 2» не могут иметь счета в американских банках, то у компаний возникнет серьезная проблема. Упомянутое вами заявление мне больше напоминает веру, а не адекватную оценку. Я думаю, Вашингтон хочет остановить проект. Уже зарегистрировано немало законов, рекомендующих принять меры против Газпрома.

— Если строительство «Северный поток — 2» не остановят, как это подействует на Литву?

— Во-первых — это вопрос безопасности, о котором я уже говорил. Другой аспект — подействуют на всех друзей Литвы. Сама Литва в ином положении, поскольку у нее есть терминал СПГ, но ваши союзники станут слабее, а это скажется и на безопасности Литвы.

— Если бы у Литвы не было терминала СПГ, каким тогда было бы влияние?

— Тогда она была бы еще более зависимой от Газпрома. Такое уже было в прошлом, вспомните: когда начал работать терминал СПГ, цена на газ снизилась на 25%. Ценен терминал не тогда, когда стоит, а когда работает. Газпром понимает, что может поднять цену лишь до определенного уровня, а ведь когда-то Литва платила за газ больше всех в Европе.