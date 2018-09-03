В Беларуси журналистку оштрафовали за снимок десантников в фонтане 2 3.09.2018, 22:06

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2 августа 2018 г. Минск

Фото Ирины Ареховской

Решение наказать журналистку штрафом вынес судья Иван Костян.

Ирину Ареховскую оштрафовали на Br 490 за публикацию ее фоторепортажа о Дне десантника на Belsat.eu.

Решение наказать журналистку штрафом (ст. 22.9 КоАП – незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) вынес судья Иван Костян (Центральный суд Минска).

2 августа журналистка «Белсата» Ирина Ареховская и фотограф Naviny.by Сергей Балай попали в сюрреалистическую ситуацию. Майор Дмитрий Шантырь из Центрального РУВД Минска обвинил журналистов в том, что они «заставили влезть парней [десантников. – Прим.] в фонтан». Столичный милиционер также пригрозил, что в случае публикации фотографий с десантниками на Belsat.eu, на авторов фото будет составлен протокол.