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Два человека получили ранения при стрельбе в Москве

  • 3.09.2018, 22:25
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Фото: ARC

Неизвестные стреляли из машины в двух мужчин, передававших друг другу крупную сумму денег.

Двое мужчин были ранены в результате стрельбы на юге Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Стрельба произошла около 16 часов на Варшавском шоссе около дома 129. По предварительным данным, неизвестные стреляли из машины в двух мужчин, передававших друг другу крупную сумму денег.

Деньги похищены. В городе введен план "Перехват".

Осведомленный источник сообщил агентству, что стрелявшие скрылись на двух иномарках.


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