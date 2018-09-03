Завтра в Беларуси будет до +27 градусов 3.09.2018, 22:27

В ближайшие дни температура воздуха в Беларуси превысит климатическую норму на 3-6 градусов.

Такая погода более характерна для середины июля. В нашей стране сохранится теплая и сухая погода, информирует БелТА со ссылкой на синоптиков.

Ночью и утром во вторник, 4 сентября, прогнозируется от +11 до + 17 градусов, во второй половине дня — от +22 до +27, а в Гомельской области — до +30 градусов. Осадки возможны преимущественно на северо-западе Беларуси, в отдельных районах пройдут грозы.

В последующие дни сохранятся похожие погодные условия, дожди возможны местами преимущественно на западе. Как ожидается, в конце недели также будет тепло, осадки могут быть только небольшие.