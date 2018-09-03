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«От Полоцка начался мир…»

  • 3.09.2018, 22:43
Алесь Кравцевич

Алесь Кравцевич - о самом древнем белорусском городе.

Самый древний белорусский город возрастом более 1100 лет, столица первого белорусского государства, сильно пострадал от бесконечных войн, и особенно от коммунистической власти. Однако Полоцк сохранил свою исторической ауру и в независимой Беларуси стал превращаться в город музеев и памятников.

Историческая среда древнего белорусского города сильно влияет на формирование творческих личностей, которым посчастливилось здесь родиться. И одна из них – прозаик, поэт и историк Владимир Орлов – полностью сохранил детские впечатления от соприкосновения с полоцкой историей, которые решили его дальнейшей судьбу.

Подробнее - в видео «Белсата».


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