«От Полоцка начался мир…» 3.09.2018, 22:43

Алесь Кравцевич

Алесь Кравцевич - о самом древнем белорусском городе.

Самый древний белорусский город возрастом более 1100 лет, столица первого белорусского государства, сильно пострадал от бесконечных войн, и особенно от коммунистической власти. Однако Полоцк сохранил свою исторической ауру и в независимой Беларуси стал превращаться в город музеев и памятников.

Историческая среда древнего белорусского города сильно влияет на формирование творческих личностей, которым посчастливилось здесь родиться. И одна из них – прозаик, поэт и историк Владимир Орлов – полностью сохранил детские впечатления от соприкосновения с полоцкой историей, которые решили его дальнейшей судьбу.

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