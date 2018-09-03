Япония заявила о проходе «крупнейшей» эскадры российских кораблей 4 3.09.2018, 22:50

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Фото: ТАСС

Это крупнейшая группировка российских кораблей со времени холодной войны, выполнявшая подобный маневр.

Министерство обороны Японии сообщило, что по проливу Лаперуза (разделяет острова Хоккайдо и Сахалин) прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота. Корабли вышли из Охотского в Японское море, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.

В Японии считают, что это крупнейшая группировка российских кораблей со времени холодной войны, выполнявшая подобный маневр. Агентство подчеркивает, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения. Они пересекли пролив в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.

Силы Тихоокеанского флота проводят в акваториях Японского и Охотского морей учения, говорил неделю назад начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский. В учениях участвуют более 40 боевых надводных кораблей, ракетных катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота. «К учению привлечены также береговые ракетные соединения и порядка 10 летательных аппаратов морской авиации флота», — отмечал Воскресенский.

Суда отрабатывают противолодочные задачи, организацию противовоздушной обороны отрядов, нанесение ракетных ударов по надводным кораблям условного противника, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения сил в море.