US Open: Соболенко в упорной борьбе уступила Оскае
- 3.09.2018, 23:08
Белорусская теннисистка продолжит борьбу в парном разряде US Open.
Белоруска Арина Соболенко (20 ВТА) не смогла пробиться в четвертьфинал US Open.
В матче четвертого круга белоруска уступила представительнице Японии Наоми Осаке (19 ВТА) — 3:6, 6:2, 4:6.
Следующей соперницей Осаки станет сильнейшая из пары Маркета Вондрушова (103) — Леся Цуренко (36).
Отметим, белорусская теннисистка продолжит участие в US Open в парном разряде. Соболенко в дуэте с Се Шувэй сыграет против тандема Элисе Мертенс/Деми Схюрс.