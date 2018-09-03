US Open: Соболенко в упорной борьбе уступила Оскае 3.09.2018, 23:08

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка продолжит борьбу в парном разряде US Open.

Белоруска Арина Соболенко (20 ВТА) не смогла пробиться в четвертьфинал US Open.

В матче четвертого круга белоруска уступила представительнице Японии Наоми Осаке (19 ВТА) — 3:6, 6:2, 4:6.

Следующей соперницей Осаки станет сильнейшая из пары Маркета Вондрушова (103) — Леся Цуренко (36).

Отметим, белорусская теннисистка продолжит участие в US Open в парном разряде. Соболенко в дуэте с Се Шувэй сыграет против тандема Элисе Мертенс/Деми Схюрс.